Пермь, 7 января, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Пермском крае 6 января зафиксировали 300 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число инфицированных достигло 162 702. В тяжёлом состоянии в больницах находятся 186 пациентов. 77 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

От COVID-19 скончались уже 7543 человека.