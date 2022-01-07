Таллин, 7 января, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В последний месяц 2021 года индекс потребительских цен в Эстонии повысился по сравнению с декабрем 2020 года на 12,2%. Об этом сообщил Департамент статистики страны со ссылкой на собственные данные.

Инфляция

По сравнению с декабрем 2020 года на инфляцию больше всего повлияло повышение цен на электричество, отопление и топливо, что составило половину от общего повышения индекса. Поступившее в дома электричество стало дороже на 120%, отопление — на 40%, а газ — на 123%.

Влияние изменений цен, связанных с транспортом, составило в общем повышении индекса около 20%. Бензин стал дороже на 26% и дизельное топливо — на 29%, транспортные средства подорожали на 17%.

Отмечается, что за год товары подорожали на 8% и услуги — на 21%. Из продуктов питания более всего подорожали картофель (110%), свежая рыба (35%) и свежие овощи (27%).

Таких высоких цифр инфляция в Эстонии не видела с декабря 2008 года.