Даллас, США, , 13:04 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Денис Гурьянов в составе хоккейного клуба «Даллас Старз» (сс) China Wong / AHL

Игра состоялась на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 6:5.

Основное время матча закончилась с ничейным счетом 5:5. В составе «Даллас» голы забили австрийский форвард Михаэль Раффль (13-я минута), российский нападающий Денис Гурьянов (22-я, в большинстве), Джейсон Робертсон (34-я), Тайлер Сегин (34-я) и Джейми Бенн (47-я). У «Флориды» шайбами отличились оформивший в матче дубль финский форвард Александр Барков (9-я и 21-я, обе в большинстве), шведский нападающий Патрик Хёрнквист (25-я), Маккензи Уигар (38-я) и Джонатан Юбердо (60-я, при игре 6×5).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались хозяева, победный бросок на счету Джейсона Робертсона.

Также Денис Гурьянов записал на свой счет в матче две результативные передачи. Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский смог отразить 31 из 36 бросков по своим воротам. Российский форвард «Старз» Александр Радулов и российский нападающий «Флориды» Максим Мамин не отметились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Даллас» 8 января дома сыграет с клубом «Питтсбург Пингвинз», а «Флорида» днем позже на выезде встретится с командой «Каролина Харрикейнз».