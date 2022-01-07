Стокгольм, 7 января, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В ночь на 7 января на крупнейшей АЭС в Швеции, расположенной в Рингхальсе, внезапно остановился третий атомный реактор. Об этом сообщил новостной портал Omni.

Chuansong.me Атомный реактор

«Произошла экстренная остановка реактора. В настоящее время мы устраняем неполадки», — говорится в заявлении главы пресс-службы АЭС Анны Коллин.

Журналисты напоминают, что в конце декабря 2021 года работа того же самого третьего реактора была автоматически остановлена, и на полной мощности он не работал до четвертого января 2021 года.

«У вас есть информация, когда он может быть запущен снова?» — спросили Коллин журналисты телеканал SVT.

«По нашему прогнозу, в субботу вечером (8 января — прим. ИА REGNUM), но надеемся, что раньше», — отметила глава пресс-службы.