Кабул, , 12:19 — REGNUM Подчеркнув, что главной проблемой Афганистана является нехватка денежных средств, глава миссии Красного Креста в Афганистане призвал международное сообщество выступить посредником в размораживании активов Афганистана.

Как сообщает региональный офис информационного агентства «Тасним», глава миссии Красного Креста в Афганистане Элой Филлион подчеркнул, что главной проблемой Афганистана является нехватка наличности, и призвал международное сообщество проявить гибкость при ввозе наличных денег в Афганистан и выступить посредником в освобождении американских активов, захваченных Соединенными Штатами

Подчеркнув, что не имеет значения, кто находится у власти, он сказал CNN: «Заработная плата государственных служащих должна выплачиваться; для оживления экономики частный сектор должен иметь эффективную банковскую систему, а уровень бедности должен снижаться».

Ранее председатель Международного комитета Красного Креста Петер Маурер заявил, что главной проблемой Афганистана является не голод, а нехватка наличных денег для выплаты зарплаты и оказания социальных услуг.

Подчеркнув необходимость продолжения помощи Афганистану, он сказал, что следует помнить, что афганское общество осталось таким же, как и прежде, только сменилось руководство страны.

Министерство иностранных дел Китая также раскритиковало захват Соединенными Штатами афганских активов, заявив, что это было коллективным наказанием для афганцев и усугубляет гуманитарный кризис в стране.