Чита, , 11:57 — REGNUM Жители Забайкальского края поздравили друг друга с Новым годом и Рождеством в социальных сетях несколько десятков тысяч раз. Как отметили в ЦУРе Забайкалья, системы все праздничные дни фиксируют не только обращения забайкальцев, но и их поздравления на открытых площадках в комментариях.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Забайкальцы поздравили друг друга 28 399 раз с Новым годом и 2 190 раз с Рождеством», — пояснил руководитель ЦУР Вячеслав Кулаков.

Также, жители оставляли добрые пожелания и слова благодарности. Например, кондуктору троллейбуса №6 Татьяне Михайловне.

«Работник всегда позитивен и с юмором, с добрым словом. Просим отметить и поощрить её работу», — написано в сообщении.

Ещё одна благодарность и просьба поощрить материально касалась персонала детской поликлиники №3.

А родители детского сада №73 написали целое обращение-благодарность комитету образования Читы. Они попросили наградить благодарственными письмами, выдать премию заведующей детсада и воспитателям группы №3 «Гномики», а также группы №9 «Почемучки».

Как сообщало ИА REGNUM, ЦУР Забайкалья с помощью круглосуточной системы «Инцидент Менеджмент» фиксирует обращения на открытых площадках в соцсетях. Также специалисты занимаются обработкой сообщений, поступающих через портал «Голос забайкальца» и платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Кроме того, ЦУР получает обращения через чат-боты в Telegram и Viber, а также налажена работа с голосовым помощником Яндекс «Алисой».

Сотрудники Центра управления регионом Забайкальского края помогли решить около 1,1 тысячи обращений забайкальцев, которые они оставили через чат-бот в Telegram и Viber.

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