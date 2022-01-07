Калуга, 7 января, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 96 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 7 января. Днём ранее, 6 января, в регионе было зарегистрировано 97 случаев заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 65 тыс. 956 человек, 61 тыс. 899 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 тыс. 247 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.