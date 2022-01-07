Лондон, 7 января, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Представитель минобороны Британии выступил с утверждением о том, что в 2020 году подводная лодка ВМФ РФ якобы задела трос эхолокатора фрегата Northumberland британских ВМС. Его заявление 6 января вечером привел британский таблоид The Sun.

Defenceimages.mod.uk Фрегат HMS Northumberland

«В конце 2020 года российская подлодка, передвижение которой отслеживал HMS Northumberland, вошла в соприкосновение с буксируемым элементом его гидроаккустической станции», — утверждают в британском минобороны.

При этом в ведомстве добавили, что ВМС Британии регулярно следят за иностранными кораблями и подводными лодками в целях безопасности.

Кроме того, как отмечает издание, это первый подобный со времен холодной войны, который якобы случился в Северной Атлантике на расстоянии порядка 200 миль (свыше 300 км) в северном направлении от берегов Шотландии.

Отметим, в посольстве РФ в Лондоне неоднократно заявляли, что политики и военные Британии в последнее время часто ссылаются на якобы существующую «угрозу» со стороны России для оправдания роста своего оборонного бюджета и расширения британского военного присутствия в других регионах.