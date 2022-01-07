Москва, , 11:29 — REGNUM Москва, Грозный, Санкт-Петербург, Владимир, Магнитогорск вошли в список городов РФ, качество жизни в которых признано самым высоким по итогам 2021 г. Такие данные следуют из исследования, которое провели специалисты Финансового университета при правительстве РФ.

Среди городов с населением более 250 тыс. человек по качеству жизни населения лидируют Москва, Санкт-Петербург, Магнитогорск, Грозный, Тула, Владимир, Набережные Челны, Калуга, Нижний Новгород, Белгород, Севастополь, Новороссийск, Стерлитамак, Махачкала, Краснодар, отмечается в сообщении.

При оценке в центре внимания были следующие темы: конфликтность соцотношений, уровень дохода населения, интерес к культурным ценностям, склонность к миграции, оценка работы дорожного хозяйства, качества медобслуживания, качество среднего и высшего образования и др.