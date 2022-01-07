Челябинск, 7 января, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Челябинской области 6 января обнаружили ещё 321 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 149 550 случаев заражения. Выздоровели 140 032 пациента.

Больных COVID-19 насчитывается 1983 человека. А скончались от ковида ещё 28 пациентов.