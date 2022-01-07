Симферополь, 7 января, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Около 70% всех объектов культурного значения Крыма нуждаются в реставрации или противоаварийных работах. Об этом 7 января сообщила ТАСС министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина.

Skif-Kerch Митридатская лестница

Манежина добавил, что речь идёт как о федеральных памятниках культуры, так и об объектах регионального значения. Всего в Крыму находится более четырёх тысяч объектов культурного наследия, 218 из которых относятся к объектам федерального значения.

В 2020 году сообщалось об одновременной реставрации более 100 культурных объектов в Крыму в рамках нацпроекта «Культура», федеральных и региональных программ. В сентябре того же года президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства на реставрацию Воронцовского и Ханского дворцов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года в Керчи после реставрации открыли исторические Митридатские лестницы, являющиеся объектом культурного значения федерального уровня.