Пекин, 7 января, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Построенный специально для Зимних Олимпийских игр 2022 года скоростной пассажирский экспресс Fuxing совершил первый рейс в Пекине. Об этом пишет газета China Daily

颐园新居 Высокоскоростной поезд в Китае

Сотрудник разработавшей поезд компании Changchun Railway Vehicles Чжу Янь заявил, что Fuxing стал самым технически передовым сверхскоростным пассажирским поездом в Китае. Состав оснащён 2700 датчиками, которые позволяют отслеживать данные о вибрации, температуре и других показателях узлов поезда.

Поезд оборудован специальной оптической системой, которая позволяет заблаговременно обнаруживать любые проблемы на путях. Например, при обнаружении посторонних предметов на путях система передаст данные об этом машинисту.

Экспресс Fuxing с восьмью пассажирскими вагонами, одной из особенностей состава стала поддержка высокоскоростной связи 5G на скорости 350 км/час. Поезд будет использоваться для перемещения между спортивными объектами на специальном участке железной дороги, построенном к Олимпийским играм. Основные спортивные мероприятия игр пройдут в Пекине, пригороде столицы Яньцин и городском округе Чжанцзякоу.

Зимние Олимпийские игры 2022 года должны стартовать в Пекине 4 февраля. Столица Китая станет первым городом мира, который принял как летнюю, так и зимнюю Олимпиаду.