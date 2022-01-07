Пекин, 7 января 2022, 10:26 — REGNUM Китай успешно провел испытание по перемещению грузового корабля «Тяньчжоу-2» с использованием роботизированной руки их космической станции утром 6 января, сообщает агентство Синьхуа.
По данным Китайского агентства пилотируемых космических полетов (CMSA), это был первый случай, когда роботизированная рука управляла большим космическим кораблем на орбите для испытания процедуры переноса. Тест начался в 6:12 по пекинскому времени и занял 47 минут.
После разблокировки и отделения от основного модуля космической станции «Тяньхэ», «Тяньчжоу-2» был перемещен в заданное положение роботизированной рукой. Затем манипулятор изменил маневры, чтобы вернуть космический корабль в исходное положение. «Тяньчжоу-2» повторно состыковался с основным модулем и завершил блокировку.
Испытание предварительно подтвердило возможность использования механической руки для переноса модуля космической станции, подтвердило эффективность соответствующих технологий и заложило основу для последующей сборки на орбите и строительства космической станции страны, говорится в сообщении CMSA.