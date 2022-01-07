Пекин, , 10:26 — REGNUM Китай успешно провел испытание по перемещению грузового корабля «Тяньчжоу-2» с использованием роботизированной руки их космической станции утром 6 января, сообщает агентство Синьхуа.

Модуль «Тяньхэ» Цитата из видео на YouTube

По данным Китайского агентства пилотируемых космических полетов (CMSA), это был первый случай, когда роботизированная рука управляла большим космическим кораблем на орбите для испытания процедуры переноса. Тест начался в 6:12 по пекинскому времени и занял 47 минут.

После разблокировки и отделения от основного модуля космической станции «Тяньхэ», «Тяньчжоу-2» был перемещен в заданное положение роботизированной рукой. Затем манипулятор изменил маневры, чтобы вернуть космический корабль в исходное положение. «Тяньчжоу-2» повторно состыковался с основным модулем и завершил блокировку.

Испытание предварительно подтвердило возможность использования механической руки для переноса модуля космической станции, подтвердило эффективность соответствующих технологий и заложило основу для последующей сборки на орбите и строительства космической станции страны, говорится в сообщении CMSA.