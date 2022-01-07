Берлин, , 09:45 — REGNUM Запуск в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) поддерживает порядка 60% жителей Германии. Это следует из обнародованных 6 января результатов опроса института Infratest dimap для телеканала ARD.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

Согласно этим данным, в поддержку реализации указанного проекта выступили 70% жителей востока страны и 57% ее западной части.

В то же время, против реализации газопровода выступили 28% опрошенных, из числа которых 30% живут на западе страны и 18% — на востоке.

При этом больше всего противников введения СП-2 в эксплуатации среди сторонников партии «зеленых» (55% против и 34% за), а сторонников реализации проекта среди поддерживающих партию «Альтернатива для Германии» (86% за и 8% против). Также в числе сторонников других партий в бундестаге ФРГ большая часть выступает за реализацию этого проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января глава немецкой компании Uniper Клаус-Дитер Маубах допустил возможность введения ограничительных мер в отношении «Северного потока — 2» со стороны Соединенных Штатов в случае обострения конфликта между Россией и Украиной.