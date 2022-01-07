Пекин, , 09:33 — REGNUM Таможня Материковой части Китая усилила проверку и карантин импорта живой рыбы из Тайваня с 30 декабря 2021 года после того, как в импорте были обнаружены запрещенные наркотики, сообщает 6 января Главное таможенное управление КНР.

Рыба

Начиная с того же дня, вывоз живой рыбы с двух рыбных промыслов на острове был приостановлен, согласно предупреждающему уведомлению, выпущенному Главному таможенному управлению КНР.

Недавно таможня Сямыня обнаружила малахитовый зеленый и кристаллический фиолетовый, запрещенные на материке по соображениям безопасности пищевых продуктов, у живых морских окуней, импортированных из Тайваня, говорится в уведомлении.