Гонконг, Китай, , 09:27 — REGNUM Специальный административный район (САР) Гонконг в Китае ввел 4 января около 18 000 первоначальных инъекций вакцины от COVID-19, 61% из которых пришлось на Sinovac, сообщило 5 января агентство Bloomberg.

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

Остальная часть недавно вакцинированных получила вакцину BioNTech SE, которая использует новую технологию мРНК, которая использует генетический материал вируса, говорится в отчете.

«Все больше жителей Гонконга получают свои первые прививки от COVID-19», — сказал Bloomberg, добавив, что скачок в первых дозах превысил примерно 16 400 прививок.

Растущий спрос на вакцинацию показал, что в САР был достигнут прогресс в «борьбе с нерешительностью» в отношении вакцин, отмечает Bloomberg.