Гонконг, Китай, 7 января 2022, 09:27 — REGNUM Специальный административный район (САР) Гонконг в Китае ввел 4 января около 18 000 первоначальных инъекций вакцины от COVID-19, 61% из которых пришлось на Sinovac, сообщило 5 января агентство Bloomberg.
Остальная часть недавно вакцинированных получила вакцину BioNTech SE, которая использует новую технологию мРНК, которая использует генетический материал вируса, говорится в отчете.
Растущий спрос на вакцинацию показал, что в САР был достигнут прогресс в «борьбе с нерешительностью» в отношении вакцин, отмечает Bloomberg.