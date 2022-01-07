Иркутск, , 08:24 — REGNUM Авторитетный канал о региональной политике Gubery 7 января обнародовал свой ТОП-10 лучших губернаторов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, кроме рейтинга авторы дали краткие характеристики обозначенным главам регионов.

Губернаторы

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На первое место попал глава Челябинской области Алексей Текслер.

«Этот год был для него и для региона очень удачным, особенно принимая во внимание лоббистские способности Текслера. Более того, как руководитель комиссии Госсовета по экономике он продвигает в федеральном центре не только интересы своего региона, но и всех субъектов РФ. Практически все его предложения были благосклонно приняты в Москве», — сказано в пояснении.

Второе место отдано главе Нижегородской области Глебу Никитину. «Ещё один яркий лоббист из нашего списка лидеров 2021 года, добивающийся самых широких преференций для региона. Никитин, к тому же, ещё и блестяще провёл юбилейные мероприятия в честь 800-летия Нижнего Новгорода», — отмечают авторы рейтинга.

На третьем месте оказался глава Белгородской области Вячеслав Гладков. «Проведя лучшую, на взгляд экспертов, предвыборную кампанию, Гладков стал ещё и образцом беспрецедентной открытости власти и жёсткости принятия управленческих решений», — считают авторы.

Четвёртое место получил глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв. «Ещё один губернатор, который провёл успешную и самую сложную в стране предвыборную губернаторскую кампанию. Более того, он смог убедить жителей края в том, что не просто закрыл собой амбразуру ЛДПР после посадки Фургала, но и что может быть грамотным, настойчивым и успешным руководителем региона», — пояснили авторы ТОП-10.

Пятое место получил глава Севастополя Михаил Развозжаев. Про него сказано: «Глава «патриотической столицы России» занимает эту строчку, прежде всего, из-за успешной реализации крупных и крайне важных для Севастополя социально-экономических проектов, всего просто не перечислить. К тому же «город русских моряков» наконец-то забыл о каких-либо межэлитарных проблемах, все ветви власти работают очень слаженно».

Шестое место — у главы ЯНАО Дмитрия Артюхова. «Список был бы не полон без самого молодого и самого, пожалуй, активного главы региона. Один «Честный маршрут» чего стоит!» — отметили авторы.

Седьмое место получил глава Калужской области Владислав Шапша. Про него в рейтинге сказано: «Системная работа в регионе, решение многих застарелых проблем и внимательное отношение даже к мелочам, привело Шапшу на седьмую строчку нашего списка».

Восьмое место отдано глава Иркутской области Игорю Кобзеву. «Человек, который до сих пор разгребает завалы после «правления» красного губернатора Левченко. И интересы региона лоббирует, и Тулун наконец-то достроил, и с коррупционными проявлениями в регионе активно борется», — считают авторы рейтинга.

Девятое место — у главы Ленинградской области Александра Дрозденко. «Методичная и системная работа рок-н-ролл губернатора становится трендом для многих регионов России, что, конечно, сказывается на его авторитете и результатах. А крупные инфраструктурные проекты вызывают зависть не только у соседей», — делятся наблюдением авторы рейтинга.

Замыкает ТОП-10 глава Московской области Андрей Воробьёв. Про него, в частности, сказано: «Самый человечный, как говорят некоторые эксперты, глава региона. И здесь на стороне Воробьёва также большие и амбициозные, главное, успешно реализуемые проекты».