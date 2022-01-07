Челябинск, 7 января, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Международный аэропорт Челябинска закрыт из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили журналистам в Уральской транспортной прокуратуре.

Взлетная полоса. Аэропорт Челябинска «Баландино»

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Задержаны вылеты самолётов в Махачкалу, Москву и Петербург. По поручению Уральского транспортного прокурора в этом аэропорту организована мобильная приёмная.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Урала 7 января идут обильные снегопады. Ранее на несколько часов была ограничена работа аэропорта Перми. С 8:00 по местному времени он снова работает в штатном режиме.