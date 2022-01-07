Челябинск, 7 января, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В аэропорту Челябинска задержан вылет нескольких самолётов. Это следует из информации на онлайн-табло.

Chelyabinsk2020 Аэропорт. Челябинск

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На несколько часов отложено выполнение рейсов в Москву и Петербург. Причиной стал снегопад.

Как сообщало ИА REGNUM, также массово задержаны рейсы в аэропорту Перми.