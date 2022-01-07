Челябинск, 7 января, 2022, 07:24 — ИА Регнум. В Челябинской области ограничили движение на участке трассы М-5 от города Чебаркуль до границы с Башкирией. Об этом сообщает ФКУ Управление дорог «Южный Урал».

uknowgayle Снегопад

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Данная мера введена с 6:00 и будет действовать до улучшения погодных условий. Ограничено движение автобусов, грузовых машин, а также такси.

Причиной ограничения стали метель и снегопады. Как сообщало ИА REGNUM, утром 7 января в Перми массово задержали авиарейсы.