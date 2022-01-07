Пермь, 7 января, 2022, 07:11 — ИА Регнум. В аэропорту Перми утром 7 января оказались массово задержаны рейсы. Это следует из онлайн-табло.

(сс) Oleg Abarnikov Международный аэропорт Пермь (Большое Савино)

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Два самолёта должны были улететь в Петербург соответственно в 4:50 и 5:20. Но вылет смещён на 9:50 и 10:20, то есть на пять часов. Также задерживаются лайнеры в Москву, Сочи, Петербург. А рейс в Минеральные воды и один в Москву и вовсе отменили.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урале синоптики обещали сильные снегопады. Ранее аэропорт Перми уже закрывали из-за непогоды.