Санкт-Петербург, , 07:31 — REGNUM В Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга в ночь на пятницу митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил Всенощное бдение и Божественную литургию по случаю Рождества Христова, отмечаемого 7 января Русской православной церковью и её паствой.

Казанский Кафедральный Собор Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, на праздничное богослужение в главный храм Северной столицы пришли несколько тысяч православных петербуржцев и гостей города, а также руководители городской исполнительной и законодательной власти — губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский.

Практически всё пространство украшенного к Рождеству Казанского собора оказалось занято верующими, которые вели себя доброжелательно и корректно по отношению друг к другу и духовенству, занятому достаточно долгой праздничной службой.

«Рождество Христово — это непростое событие, это событие всемирного значения. Оно разделило историю на две эпохи, или на два завета — Ветхий и Новый. Рождество Господа Спасителя имеет очень большое значение для каждого человека, — отметил митрополит Варсонофий в своём Рождественском обращении к прихожанам. — Верующие всегда этот праздник воспринимают через свое сердце, через свою душу. Желаю, чтобы Господь родился в каждом нашем сердце, чтобы он пришел в каждый наш дом».

В свою очередь губернатор Александр Беглов в поздравлении, которое размещено на сайте Смольного, отметил, что «в эти дни все мы ощущаем особый душевный подъем, чувство единения от приобщения к тысячелетним традициям, непреходящим духовным и нравственным ценностям».

«Для нас этот праздник стал временем, когда нужно уделить особое внимание родным и близким, всем, кому нужны забота и внимание. Особенно это важно сейчас. Мы пережили еще один трудный год пандемии. Пусть праздник Рождества вселит в нас уверенность в великой силе добра, милосердия и праведности», — говорится в поздравлении губернатора.

Александр Беглов поблагодарил митрополита Варсонофия за его вклад в организацию празднования в 2021 году 800-летия со дня рождения Святого Благоверного князя Александра Невского.

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