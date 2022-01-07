Иркутск, 7 января, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Медики Иркутской области выявили два очага заболевания коронавирусной инфекцией штамма «Омикрон» в столице региона. Как пояснили в министерстве здравоохранения Иркутской области, новый вирус подтвержден у двух детей из разных семей, контактировавшие с ними взрослые в настоящее время проходят обследование.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Врачи отмечают у заболевших легкое течение инфекции с симптомами, характерными для коронавируса.

«Несмотря на снижение в регионе общей заболеваемости COVID-19 и легкое течение болезни у заразившихся штаммом «Омикрон», необходимо по-прежнему соблюдать меры предосторожности. Новый для нас штамм распространяется в четыре раза быстрее, чем известные до этого. Соответственно, заражается все больше людей. Напоминаю, что даже в праздничные дни у жителей Иркутской области есть возможность привиться от коронавирусной инфекции. Вакцинация по-прежнему считается самым надежным способом профилактики этого заболевания. Тем же, кто уже прошел вакцинацию, через полгода необходимо ревакцинироваться», — призывает осуществляющая полномочия министра здравоохранения Приангарья Анна Данилова.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой: на 6 января 2022 года число умерших пациентов в Приангарье достигло 7186 человек, причём 15 из них добавили в сводку за сутки.

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