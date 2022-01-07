Манагуа , 7 января, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,2 на территории Никарагуа. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США.

Zeml.info Землетрясение

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 59 километрах к югу от города Коринто. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 27,47 километра. Пока сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Камчатке. Его очаг находился в 218 километрах от села Никольское на глубине 70 километров. Жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки интенсивностью до двух баллов, однако сведений о пострадавших не поступало.