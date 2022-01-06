Сарагоса, Испания, 6 января, 2022, 22:29 — ИА Регнум. 6 января «Севилья» в матче 1/16 финала Кубка Испании одержала уверенную победу над «Сарагосой» со счетом 2:0 и прошла в следующую стадию турнира. Игра проходила в Сарагосе на стадионе «Ла-Ромареда».

Manutd.com «Севилья»

Забитыми мячами отметились защитник сборной Франции Жюль Кунде и испанский нападающий Рафаэль Мир.

На матче работала бригада арбитров во главе с Валентином Пицарро. Ассистенты главного судья — Хосе Гарридо и Иван Массо.

Составы команд:

«Сарагоса»: Ратон, Амадор (Хименес, 61'), Клемент, Чаварриа, Лопес, Рамон, Петрович (Грасия, 76'), Адриан (Бермехо, 61'), Сапатер, Нарваес (Янис, 80'), Сайнс (Гарсия, 76').

«Севилья»: Дмитрович, Монтиель, Аугустинссон (Акунья, 65'), Кунде, Гудель (Торрес, 66'), Ракитич, Родригес (Жордан, 60'), Сантос, Окампос (Куантана, 82'), Гомес, Ромеро (Мир, 46').