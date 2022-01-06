Хихон, Испания, , 22:23 — REGNUM 6 января в Хихоне на стадионе «Эль-Молинон» «Спортинг» в матче 1/16 финала Кубка Испании 2021/22 одержал волевую победу над «Вильярреалом» со счетом 2:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Единственный мяч «желтой субмарины» на 48-й минуте встречи забил испанский центральный защитник Рауль Альбиоль. В составе хозяев отличились Урош Джурджевич (67') и Богдан Миловнов (88' Айтор Гарсия).

Статистика матча («Спортинг"/ «Вильярреал»)

Удары 11/11

Удары в створ ¾

Владение 39%/61%

Угловые 2/5

Нарушения 9/8

Составы команд:

«Спортинг»: Мариньо, Кравец (Гарсия, 46'), Лопес, Бабен (Берросаль, 46'), Милованов, Диас (Вильяльба, 46'), Мендес, Ривера, Кампос, Берто (Джурджевич, 62'), Родригес (Гарсия, 79').

«Вильярреал»: Рульи, Гаспар, Альбиоль (Фойт, 68'), Торрес, Морено, Капу, Гомес, Тригерос (Парехо, 68'), Педраса (Эступиньян, 89'), Раба (Морено, 46'), Джексон (Иборра, 89').