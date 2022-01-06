Ливерпуль, Великобритания, , 20:14 — REGNUM Переговоры между «Ливерпулем» и «Порт» по трансферу 24-летнего атакующего полузащитника сборной Колумбии Луиса Фернандо Диаса зашли в тупик. Об этом 6 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

Герб клуба «Ливерпуль» (сс) cchana

Также сообщается, что «Ливерпуль» уже пять раз предпринимал попытку договориться с «Порту» о трансфере колумбийца, однако португальский клуб не намерен отпускать своего лидера.

В текущем сезоне Луис Фернандо Диас принял участие в пятнадцати турах португальской Примейры лиги 2021/22, в которых забил двенадцать мячей и отдал три результативные передачи. В Лиге Чемпионов УЕФА на счету колумбийца два гола в шести встречах.