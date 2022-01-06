Краснодар, , 19:29 — REGNUM Российский футбольный клуб «Краснодар» предложил экс-наставник «Ред Булл Лейпцига» Джесси Маршу возглавить основную команду. Об этом 6 января сообщило издание «Чемпионат».

ФК «Краснодар»

Вчера, 5 января, «Краснодар» объявил об отставке главного тренера основной команды Виктора Гончаренко.

После восемнадцати сыгранных туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Краснодар», одержав пять побед и потерпев пять поражений, набрал 29 и расположился на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата.

В матче девятнадцатого тура, который состоится 27 февраля, «Краснодар» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет в Краснодаре на стадионе «Краснодар».