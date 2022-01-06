Салехард, 6 января, 2022, 19:28 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО зарегистрировали ещё 24 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб автономного округа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в ЯНАО выявили уже 62 252 заразившихся. Вылечились от COVID-19 57 765 человек.

Скончались от этого заболевания ещё два пациента. С начала пандемии количество умерших достигло 961.