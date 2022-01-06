Тюмень, 6 января, 2022, 19:18 — ИА Регнум. В Тюменской области 5 января обнаружили 152 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 91 327 заразившихся. Выздоровели 82 644 человека;

31 пациент подключен к аппаратам ИВЛ. По сравнению с сутками ранее их стало больше на три человека.