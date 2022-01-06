Челябинск, 6 января, 2022, 19:13 — ИА Регнум. В Челябинской области 5 января зарегистрировали 342 случая заражения коронавирусом. Эти данные приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе обнаружили уже 149 229 заразившихся. Выздоровели 139 678 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 2044 человека. А скончались от этой болезни ещё 26 граждан.