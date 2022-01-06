Оренбург, 6 января, 2022, 18:59 — ИА Регнум. В Оренбургской области за последние сутки зафиксировали смерть ещё шести человек от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе от этой болезни скончались уже 3489 граждан. 436 пациентов госпитализированы, из них 174 находятся в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе выявили уже 108 638 случаев заражения коронавирусом. Из них вылечились уже 97 498 человек.