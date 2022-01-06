Оренбург, 6 января, 2022, 18:50 — ИА Регнум. В Оренбургской области 5 января обнаружили ещё 84 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 108 638 случаев заражения. Из них вылечились 97 498 пациентов.

Из числа новых пациентов 28,7% пребывают в возрасте от 18 до 44 лет. Ещё у 25,5% граждан возраст колеблется от 45 до 59 лет. 7,4% инфицированных являются несовершеннолетними.

В стационарах с COVID-19 находятся 436 пациентов. Скончались от ковида уже 3489 граждан.