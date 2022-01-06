Чечня, 5 апреля, 2005, 14:49 — ИА Регнум. В Ачхой-Мартане (Чечня) во время ремонтных работ в недавно выделенном для РОВД здании произошло тяжёлое отравление у нескольких сотрудников милиции. Как сообщили в пресс-службе МВД ЧР, во время очистки и ремонта здания, в котором в ближайшее время планируют разместиться милиционеры, у одного из сотрудников началась рвота и головокружение, через некоторое время такие же симптомы появились у трёх его коллег и они были госпитализированы.

В данное время состояние пострадавших стабильное, ремонт здания приостановлен и его обследует на наличие радиационной активности. На место вызвана группа специалистов МЧС, сообщает "Грозный-информ".