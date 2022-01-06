Тула, 6 января, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Перебои в электроснабжении фиксировались в ряде муниципалитетов Тульской области 5−6 января из-за снегопада. Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 6 января.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Снегопад

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в Новый год — трансляция о природных бедствиях»

Нарушение электроснабжения отмечалось в Заокском, Узловском, Чернском, Воловском, Богородицком районах, Алексине и Туле.

Всего за сутки в Тульской области выпало от 8 до 13 мм осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января мощный снегопад привёл к нескольким массовым авариям на трассе М-4 в Тульской области. В ДТП попали около 120 автомобилей, около 20 человек получили травмы.