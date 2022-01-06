Москва, , 18:01 — REGNUM 21-летний аргентинский фланговый атакующий защитник «Сан-Лоренсо» Николас Фернандес может продолжить карьеру России. На футболиста, по словам издания Refuerzos CASLA, претендует московское «Динамо».

В прошлом сезоне аргентинской Суперлиги 2021 Николас Фернандес принял участие в восемнадцати турах, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил пять желтых и одну красную карточки.

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает воспитанника «Сан-Лоренсо» в 1 миллион евро. Текущее соглашение Фернандеса с аргентинским клубом рассчитано до 31 декабря 2023 года.