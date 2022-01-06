Вашингтон, , 17:54 — REGNUM Штурм Капитолия в Вашингтоне, который произошёл в 2021 году, можно назвать вооруженным восстанием. Об этом 6 января 2020 года президент США Джо Байден заявил во время выступления в стенах Конгресса.

Джо Байден Ibtimes.com

«Столица страны оказалась в осаде, — сказал Байден. — … Это было вооруженное восстание».

Как передавало ИА REGNUM, ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп отменил пресс-конференцию, которая должна была состояться 6 января, в день годовщины со дня штурма здания Конгресса США.