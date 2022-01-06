Курган, 6 января, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В Курганской области 5 января обнаружили 95 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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55 новых пациентов находятся в Кургане. Остальные были выявлены в ряде других территорий региона.

Всего с начала пандемии в Зауралье обнаружили уже 51 280 случаев COVID-19.