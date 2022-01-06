Москва, 19 декабря, 2008, 16:25 — ИА Регнум. Сегодня, 19 декабря, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной думе РФ Владимир Пехтин по поручению председателя Госдумы Бориса Грызлова вылетает во Владивосток для прояснения ситуации с повышением пошлин на ввоз иностранных автомобилей. Как передает корерспондент ИА REGNUM, 19 декабря, комментируя поездку, Пехтин заявил, что считает постановление правительства РФ о повышении таможенных пошлин на иномарки совершенно правильным, "оно соответствует сложившейся в стране экономической ситуации". "Это инструмент поддержки отечественного автопрома в условиях финансового кризиса", - сказал депутат Госдумы.

"Конечно, Россия - это огромное государство, и невозможно принять решение, которое отвечало бы интересам абсолютно всех граждан и позволило бы сразу решить все проблемы. Но все же отменять постановление нельзя, его можно скорректировать как по срокам, так и по содержанию", - сказал Пехтин.

Пехтин сообщил, что уже поступили конкретные предложения по корректировке от Законодательного собрания Приморского края , от Думы города Владивостока. "Мы тщательно рассмотрим эти предложения, и на их основании подготовим предложения по внесению поправок", - сказал он.

"Например, можно перенести срок введения в действие постановления на середину следующего года. Ведь на первое полугодие 2009 года уже заключены контракты по поставке японских иномарок, затрачены финансовые средства. Во избежание денежных потерь, можно на полгода отложить повышение пошлин, чтобы люди успели рассчитаться по взятым на себя обязательствам", - заявил Пехтин.

"Другой возможный вариант - ввести постановление в действие, как и планировалось 12 января, но на полгода, до июля. За это время уже станет понятно, как принятые меры отразятся на автомобильной отрасли - то ли действительно это будет эффективной поддержкой отечественных производителей, то ли мы поддержим иностранные предприятия, которые собирают свои автомобили на территории России", - добавил он.

Пехтин отметил, что "назвал лишь некоторые варианты решения проблемы". "Остальные предстоит выработать в ходе поездки во Владивосток. Уже запланирован ряд встреч - с губернатором, с руководителями Законодательного собрания и Думы города Владивостока, с руководством города и силовыми структурами. Это и таможенные службы и другие ведомства, которые отвечают за соблюдение порядка", - сказал депутат.

Пехтин отметил, что массовые стихийные выступления, такие как прошедшие в Приморье акции протеста, не дают реального результата, а лишь дестабилизируют ситуацию. "Такое положение дел выгодно тем, кто хочет расшатать политическую ситуацию в России, снизить экономическую стабильность в условиях кризиса. Этот конфликт искусственно подогревается теми людьми, кому интересно ослабленное российское государство", - сказал он.

Он предложил более глубоко разберемся в ситуации. "Постановление преимущественно ограничивает ввоз старых машин, а пошлины на новые увеличиваются всего на 5%. Пускай наши машины пока еще уступают иномаркам по комфортабельности и другим показателям, мы не должны забывать, что на отечественных предприятиях работают российские граждане", - сказал Пехтин. В сложившейся кризисной ситуации эти предприятия вынуждены закрываться, урезать зарплаты, сокращать штат, сказал Пехтин, отметив, что буквально сегодня КАМАЗ остановил производство в условиях кризиса на целый месяц - с 19 декабря по 19 января.

Пехтин напомнл, что на этом предприятии работает более 50 тыс. человек, аесли взять в расчет число людей, которые материально зависят от сотрудников предприятия, членов их семей, то это уже 200 тыс. Он подчеркнул, что то же время в Приморье ввозом японских машин занимается около 200 человек.

"Думаю, что визит во Владивосток поможет нам разобраться в сложившейся ситуации и сформулировать конкретные предложения в самые сжатые сроки", - сказал Пехтин.