Йошкар-Ола, 6 января, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 6 января выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 38 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии составляет 29 617 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Пресс-служба минздрава Марий Эл Глава Росздравнадзора Алла Самойлова в одном из медучреждений Марий Эл

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Всего выздоровели с начала пандемии 28 003 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 16 человек. 946 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки не произошло новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 668 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 5 января в инфекционных стационарах Марий Эл на лечении находились 175 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении были 378 пациентов, из них у 371 — пневмония, 15 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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