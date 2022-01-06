Ижевск, 6 января, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В Удмуртии за сутки выявили 56 положительных тестов на SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество подтвержденных в регионе заражений выросло по состоянию на 6 января до 79 386 случаев, сообщает общероссийский оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны по выздоровлении 142 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 68 948 человек. Скончались 3254 жителя региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом был зарегистрирован один летальный случай.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Удмуртии за смену с 1 по 2 января скорая медицинская помощь обработала около 2,7 тыс. обращений, что почти на 30% больше, чем в первые дни 2021 года.

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