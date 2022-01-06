Токио, , 15:12 — REGNUM Предложение, исключающее статью ГК страны, гарантирующую родителям право наказывать своих детей, планирует выдвинуть экспертный подкомитет консультативной группы при министре юстиции Японии, пишет 6 января Jiji Press.

Исключенное положение заменит новый пункт, запрещающий телесные наказания.

Подкомитет Законодательного совета подготовит проект пакета предложений в феврале. Предложения будут представлены министру юстиции Ёсихиса Фурукава, после чего будут официально приняты на общем собрании совета, передает ИА Красная Весна.

На сегодняшний день ст. 822 ГК гласит, что лицо, осуществляющее родительские права, может наказывать ребенка в той мере, в какой это необходимо для воспитания и образования.