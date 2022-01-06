Таллин, , 15:02 — REGNUM В 2022 году онлайн-трансляция рождественских служб Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата (ЭПЦМП) не планируется, так как церкви и храмы будут открыты для прихожан. Об этом в интервью эстонскому гостелерадиовещанию ERR рассказал член Синода ЭПЦМП Сергей Мянник.

Здесь готовятся к Рождеству Алексей Колчин © ИА REGNUM

В православное Рождество 2021 году в самый разгар эпидемии коронавируса храмы ЭПЦМП были закрыты из-за соображений безопасности, поэтому прямые онлайн-эфиры были вполне естественны, отметил он: «В прошлом году были большие ограничения, тогда мы вели трансляции. В этом году трансляции не планируются, поскольку храмы открыты».

В то же время он предупредил, что если людей придет больше, чем позволяют действующие в стране правила по количеству участников мероприятий, то двери в храмы придется закрыть: «Кому-то это может быть неприятно, но мы вынуждены принимать такие шаги».

Он также напомнил, что посещать храмы можно только в медицинских масках.