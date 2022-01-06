Чебоксары, 6 января, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В Чувашии за последние сутки официально выявлено 46 носителей новой коронавирусной инфекции. Соответствующие данные приводит 6 января оперативный штаб России.

Https://pixabay.com Стоп ковид

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Всего с начала пандемии в республике лабораторно подтвержден 46 831 случай заражения коронавирусом, из них выздоровел 40 801 человек. За сутки больничный закрыли 34 пациента.

Жертвами пандемии в Чувашии стали 3990 человек, из них за последние сутки умерли 19 ковидных больных.

Проведено нарастающим итогом 1 556 499 исследований на коронавирус, в том числе 3044 — за прошедший день.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Чувашии в 2022 году 317 439 человек должны будут пройти диспансеризацию и 79 540 человек профилактический осмотр. При этом отмечается, что с 1 июля 2021 года в Чувашской Республике в дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации граждане, переболевшие COVID-19, проходят углубленную диспансеризацию.

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