Мюнхен, Германия, 8 января, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» проиграл команде из Мёнхенгладбаха «Боруссия» в матче 18-го тура чемпионата Германии. Об этом 8 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Carla Arenas Футбол

Игр состоялась на поле стадиона «Альянц-Арена» в Мюнхене и закончилась победой гостей со счетом 1:2.

Счет в матче открыл польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски (18-я минута), однако на этом футбольная фортуна отвернулась от хозяев, и последовавшие мячи «Боруссии» в исполнении полузащитника Флориана Нойхауса (27-я) и австрийского защитника Штефана Лайнера (31-я) принесли победу гостям.

Отметим, несмотря на поражение мюнхенская «Бавария» сохранила лидирующую позицию в турнирной таблице немецкой бундеслиги с 43 очками. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха с 22 очками находится на одиннадцатом месте.