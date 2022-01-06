Ростов-на-Дону, 6 января, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки вторую COVID-прививку получили менее 500 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

На сегодняшний день участниками прививочной кампании стали 1 млн 961,24 тыс. человек (+ 730 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 916,05 тыс. человек (+ 441 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области предполагается привить от COVID-19 почти 2,8 тыс. человек — 80% взрослого населения. Однако в период новогодних праздников темпы вакцинации заметно снизились.