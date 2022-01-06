Кабул, , 12:18 — REGNUM Генеральный секретарь ООН заявил, что за последний месяц не менее 7 миллионов человек в Афганистане получили гуманитарную помощь.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал 5 января в «Твиттере», что ООН в сотрудничестве с другими гуманитарными организациями оказывает помощь афганскому народу.

Гутерриш также предупреждает о суровой зиме, с которой сталкивается афганский народ. Он сказал, что Управление ООН по координации гуманитарных вопросов продолжит оказывать помощь народу Афганистана.

Эти замечания прозвучали по мере приближения холодов, когда большое количество людей подвергается риску смерти из-за бедности, голода и отсутствия топлива.