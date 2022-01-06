Кабул, , 12:08 — REGNUM Бабар Ифтихар, пресс-секретарь пакистанской армии, подчеркнул необходимость завершения процесса ограждения границы с Афганистаном, заявив, что «цель строительства ограды вдоль границы — обеспечение безопасности людей вдоль границы, а не разделить их».

Как сообщает Express Tribune, он похвалил ситуацию в сфере безопасности на западной границе Пакистана и сказал, что контроль над западной границей, особенно ее пакистано-афганским участком, имеет свою собственную стратегическую динамику.

Представитель пакистанской армии заявил, что после операции в Северном Вазиристане по установлению контроля за ситуацией, ограждение границы в этом районе будет завершено.

«Мы сконцентрированы на управлении западными границами и доведем это до логического завершения», — сказал он.

«Существует полная координация по обе стороны границы», — сказал он, добавив, что «возникающие инциденты в регионе необходимо решать терпеливо».

Напряженность обострилась после того, как талибы разрушили пакистанские заграждения на Линии Дюранда.

Министерство иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно заявило, что на некоторых участках Линии Дюранда между Афганистаном и Пакистаном произошли «события», которые потребовали переговоров между сторонами.

Шах Махмуд Куреши, министр иностранных дел Пакистана, также заявил, что напряженность из-за сноса пограничных заграждений талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет разрешена дипломатическими путями.

Пакистан ранее объявил, что строительство забора на границе с Афганистаном завершено на 90 процентов. Сообщается, что пакистанские власти мотивируют строительство заграждений передвижением террористических групп и торговцев людьми с обеих сторон. Между тем Афганистан не признает нынешнюю границу с Пакистаном и рассматривает ограждение вдоль нее как попытку навязать «гипотетическую» Линию Дюранда Афганистану.