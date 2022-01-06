Исламабад, , 11:02 — REGNUM В то время как российские официальные лица заявляют, что следующая встреча расширенной «тройки» состоится в Кабуле, пакистанские СМИ утверждают, что место проведения саммита перенесено.

Представители США, России, Китая и Пакистана встретятся в Пекине в конце этого месяца, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане, сообщает пакистанская Express Tribune со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники.

Пакистанские СМИ добавили, что следующая встреча расширенной «тройки» будет посвящена тому, как предотвратить гуманитарный кризис в Афганистане.

Как сообщает Express Tribune, чиновник, не пожелавший называть своего имени, добавил: «Китайская сторона хочет провести эту встречу до наступления китайского Нового года».

Ранее директор Второго департамента Азии МИД России, спецпредставитель Путина в Афганистане Замир Кабулов заявил, что следующая встреча «тройки» состоится в Кабуле в конце января — начале февраля.

Кабулов ранее заявлял, что Москва не дает никаких указаний «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но приветствует проведение межафганских переговоров и создание инклюзивного правительства с участием всех этнополитических групп.