Москва, , 10:49 — REGNUM Производство тепличных овощей в России 2021 году достигло рекордных 1,4 млн тонн. Производство огурцов составило не менее 830 тыс. тонн, а томатов — 590 тыс. тонн, сообщает Минсельхоз России.

Лидерами среди регионов в данном сегменте являются Липецкая, Московская, Калужская, Волгоградская, Новосибирская, Саратовская, Челябинская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Башкирия, Татария, Карачаево-Черкессия. На их долю приходится более 60% от общего объема производства в стране.

По словам директора Национального союза производителей плодов и овощей Михаила Глушкова, минувший год привел к очередным рекордам в отрасли. Особенно высокими темпами увеличивается производство томата, что сказывается снижении его импорта на 10−15%.

Ожидается, что к 2025 году объем производства овощей в круглогодичных теплицах составит не менее 1,6 млн тонн овощей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самообеспеченность российского рынка тепличной продукцией в 2021 году составит 75%, к 2022 году этот показатель вырастет до 82%, а в 2023 до 88%.

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